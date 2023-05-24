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ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi

ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi

Spor Haberleri

ES Elazığpor, TFF 3. Lig 1. Grubun son haftasında oynanan Karşıyaka maçından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

ES Elazığpor, TFF 3. Lig 1. Grubun son haftasında oynanan Karşıyaka maçından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

TFF 3. Lig 1. Grubun son haftasında Karşıyaka'yı konuk eden ve rakibine 4-0 yenilerek sezonu mağlubiyetle tamamlayan ES Elazığspor, çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 23 Mayıs 2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda şu ifadeler kullanıldı:

"Entegre Solar Elazığspor Kulübü'nün 20 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor- Karşıyaka TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Karşıyaka Spor Haberler

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