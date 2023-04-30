ES Elazığspor, Bingöl grubunda

U18 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına ES Elazığspor, Bingöl Grubu'nda çıkacak.

2022-2023 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları başlıyor. Müsabakalar 69 ilden 126 takımın katılımı ile 6'şar takımlı 19 grupta 04 - 07 Mayıs 2023 tarihlerinde, 4 'er takımlı 3 grupta ise 05 -07 Mayıs 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 tarafsız grup merkezinde oynanacak.

Bingöl Grup Merkezi'nde ikinci tura yükselmek için mücadele edecek olan ES Elazığspor, maçlarına 4-7 Mayıs tarihleri arası çıkacak. Bordo-Beyazlıların grubunda Diyarbakır Dsispor, Muş İdman Yurdu, Bitlis Güroymakspoor, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Yakutiyespor gibi takımlar bulunuyor. - ELAZIĞ

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023