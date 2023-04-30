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ES Elazığspor, Bingöl grubunda

ES Elazığspor, Bingöl grubunda

Spor Haberleri

U18 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına ES Elazığspor, Bingöl Grubu'nda çıkacak.

U18 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına ES Elazığspor, Bingöl Grubu'nda çıkacak.

2022-2023 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları başlıyor. Müsabakalar 69 ilden 126 takımın katılımı ile 6'şar takımlı 19 grupta 04 - 07 Mayıs 2023 tarihlerinde, 4 'er takımlı 3 grupta ise 05 -07 Mayıs 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 tarafsız grup merkezinde oynanacak.

Bingöl Grup Merkezi'nde ikinci tura yükselmek için mücadele edecek olan ES Elazığspor, maçlarına 4-7 Mayıs tarihleri arası çıkacak. Bordo-Beyazlıların grubunda Diyarbakır Dsispor, Muş İdman Yurdu, Bitlis Güroymakspoor, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Yakutiyespor gibi takımlar bulunuyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Türkiye Bingöl Spor Haberler

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