Erzurumsporlu Minik Taraftara Eren Tozlu'dan Sürpriz

YUNUS HOCAOĞLU/MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da, kalemle üzerine "10" ve "Eren Tozlu" yazdığı formasıyla geldiği camide, namaz kılmak için beklediği sırada çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla futbolcu Eren Tozlu'nun dikkatini çeken 8 yaşındaki Ahmet Fettah Karaoğlu'nun hayalleri gerçek oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ve futbolcu Eren Tozlu sevgisini mavi-beyazlı formaya yansıtan Ahmet Fettah Karaoğlu'nun camide başka biri tarafından fotoğrafı çekildi. Fotoğraf, sosyal medyada "Eren Tozlu hayranı küçük Erzurumspor taraftarımız ibadette, Allah gönlüne göre versin. Kardeşimize keşke bir forma hediye etse kulüp." paylaşımıyla yayımlanırken, Eren Tozlu ve Erzurumspor FK etiketlendi.

Bu paylaşımı gören mavi-beyazlı futbolcu Eren Tozlu da sosyal medyadan "Ulaşabilirsek kardeşimize ilk oynayacağımız maçta giydiğim formayı hediye edelim." cevabıyla minik hayranının sevgisine kayıtsız kalmadı.

Aileyle iletişime geçilmesinin ardından babası Yakup Karaoğlu ile kulübe davet edilen minik taraftar, burada önce deneyimli futbolcu Eren Tozlu ile bir araya geldi.

Camide giydiği formayı da yanında getiren minik Ahmet, Eren Tozlu ile buluşmanın mutluluğunu yaşarken ona olan sevgisini paylaştı.

Kulüp başkanı Ahmet Dal'ın 25 numaralı Ahmet Fettah forması hediye ettiği minik taraftara, Eren Tozlu da 10 numaralı formasını verdi. Ahmet Fettah Karaoğlu, daha sonra mavi-beyazlı futbolcuların antrenmanını izledi.

Ahmet'i yarınki Altay maçına davet eden Eren Tozlu, karşılaşmanın ardından müsabakada giydiği formayı minik hayranına hediye edecek.

Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine, küçük taraftarın kulübe ve Eren Tozlu'ya olan sevgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Minik taraftarın heyecanına ortak olduklarını anlatan Dal, "Bugün Ahmet'i futbolcu abileriyle buluşturduk. Ahmet bu hareketiyle futbolcu abilerine duyduğu sevgiyi gösterdi. Ahmet gibi kalbi Erzurumspor için atan yüzlerce binlerce kardeşimiz var ve onlar adına aslında burada." diye konuştu.

Dal, minik taraftarı misafir ettikleri için mutlu olduklarını aktararak, "İnşallah abileri gibi sahada bu takımın formasını giyer, antrenman yapar. Olmazsa eğer tribünde yüreği kocaman bir Erzurumspor taraftarı olacak. Kendisini misafir etmekten çok mutluyuz. Nesilden nesile bu sevdanın büyümesi, aşılanması lazım. Onun için Ahmet bir simge. Bundan sonra Ahmet'imizi maçlarımıza da davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir şey benim için de ilk oldu"

Futbolcu Eren Tozlu ise sosyal medyada etiketlenerek yapılan paylaşımdan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Çok duygulandım yani böyle bir şey benim için de ilk oldu açıkçası. Bir de camide olması gerçekten tarif edilmesi zor duygular. Tabii ki buna kayıtsız kalamadım ve hemen cevap vermek istedim. Ulaşabildiğimiz takdirde Ahmet'i ziyaret edeceğimizi ve forma vereceğimizi söyledim. Ahmet de geldi tanıştık, çok da mutlu olduk, iyi ki gelmiş. Onu Altay maçına da bekliyoruz." diye konuştu.

Kendisinin de çocukken benzer şeyler yaptığını anlatan Eren Tozlu, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun hayalini gerçekleştirebilmek gerçekten çok özel ve güzel bir duygu. Aynı şeyi çocukluğumuzda biz de yapıyor, formanın arkasına sevdiğimiz futbolcuların isimlerini yazıyorduk. Gerçekten çok duygulandım, Ahmet'e bu sevgisi için çok teşekkür ederim. Yıllardır futbol oynuyoruz, böyle bir sevgiye, ilgiye layık olmak tabii ki benim için çok güzel bir duygu. Demek ki küçük çocukların kalbine dokunabilmişiz. Bu, benim için futbolun ötesinde bir olay. Duygularımı ifade etmekte de zorlanıyorum. Küçük yaşta daha çok memleket takımı değil de büyük takımların tutulduğu bir ortam var. Kendi memleketinin takımını tuttuğu için de Ahmet'e ayrıca teşekkür ediyorum."

"Eren'in gol atması Ahmet'i çok mutlu eder"

Baba Yakup Karaoğlu, oğlunun kimseye sormadan böyle bir şey yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma'da ben yoktum, annesinden formayı almış. Erzurumspor'u ve Eren'in çok seviyor. Odasını değiştirmiş ve kalemle Eren Tozlu yazmış. Annesi de 'Niye yazdın?' diye biraz sitem etmiş. 'Eren abimi çok seviyorum.' deyip camiye gitmiş. Sosyal medyaya düşünce sağ olsun Eren kayıtsız kalmamış. O da bizi ayrıca mutlu etti çünkü Eren'i ailece seviyoruz. İnşallah Altay maçına da ayrı bir şans olur ve kazanırız. Eren'in gol atması Ahmet'i çok mutlu eder."

Minik taraftar Ahmet Fettah Karaoğlu ise "Çok mutluyum, Eren abimi çok seviyorum." dedi.