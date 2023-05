Erzurumspor zorlu Altınordu deplasmanından umutlu

Spor Toto 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Erzurumspor FK, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı izleyen taraftarlar meşale yakıp futbolculara zorlu maç öncesi hem moral hem de destek verdi.

Ahmet Dal: "Bu takım bu ligde kalacak"

Erzumspor FK Başkanı Ahmet Dal, zorlu ve olağanüstü şartların içinden bu noktaya geldiklerini belirterek, "Bu takım sizlerin destekleriyle ve dualarıyla büyüklerimizin yanımızda olmasıyla önce üçüncü ligde sonra ikinci ligde ve birinci ligde şampiyon oldu. Çok büyük başarılara imza attık, sokaklara döküldük, sevindik, mutlu olduk. Biz o coşkuyu hep birlikte yaşadık. Bu sene gerçekten Erzurumspor için çok olağan üstü ve zor bir sene yaşadı. Ama son maça kadar, bir maçın son düdüğüne kadar, son haftaya kadar Erzurumspor taraftarları takımımızın yanında oldu. Yine ayı şekilde onların yanında olacaklar. Transfer yasağı var, puan silme cezası var, stadında sıkıntısı olan bir takım bu yarışı buraya kadar getirdi, bu takımla birlikte. İstanbul'da olduğumuz zaman her faklı şehirde maç oynadığımızda takımın her ferdi 'Keşke Erzurum'da olsak. Kendi seyircimizin huzurunda oynasak bu maçları' diyor. Gerçekten olağanüstü bir sezin geçiriyoruz. Son iki maçımız kaldı. Takımımız her şeyin farkında. Her soyunma odasına girdiğimde tüm arkadaşlarımın bu duruma üzüldüğünü görüyorum. Yine aynı şekilde kalan 180 dakikamız var. Altınordu ve Bolu maçları kaldı. Takımımız üzerine düşeni yapacak. ve bu takım bu ligde kalacak" dedi.

Hakan Kutlu: "Futbolcularımız sorumluluk aldılar"

Teknik Direktör Hakan Kutlu, lige tutnacaklarını ifade ederek, "Maçlarımızı burada oynamayı çok istiyorduk. Ancak şartlardan dolayı dışarıda oynamak zorunda kaldık. Bugün verdiğiniz destek çok önemli. Futbolcularımın sahiplendiğini bilmenizi istiyorum. Çok önemli sorumluluk aldılar. Son iki maçımız. Bu iki maçta gereğini yaparak bu takımı ligde tutacağımıza inanıyorum" dedi.

Mustafa Yumlu: "Biz kendimize güveniyoruz, sizde bize güvenin"

İmir deplasmanından istedikleri sonuç ile döneceklerini dile getiren kaptan Mustafa Yumlu ise "Her şeyin futbolcularda bittiğini biliyoruz. İnşallah bu hafta gidip Altınordu maçını alacağız. Biz kendimize güveniyoruz. Sizde bize güvenin. Biz bu işi çözüp geleceğiz inşallah" dedi.

Erzurumspor yağmur altında antrenmanını sürdürdü. - ERZURUM