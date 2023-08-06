Erzurumspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü etap kampı Erzurum'da devam ediyor. Transfer yasağından dolayı dar bir kadro ile ve alt yapıdan aldığı oyuncu desteğiyle lige hazırlanan mavi-beyazlı takımın antrenmanları sürüyor. Erzurumspor taraftarları da takıma destek veriyor.

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki planladığı üçüncü etap kampı Erzurum'da devam ediyor.

Transfer yasağından dolayı dar bir kadro ile ve alt yapıdan aldığı oyuncu desteğiyle lige hazırlanan mavi-beyazlı takımın Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanları sürüyor.

Hafta sonu takımını yine yalnız bırakmayan ve destek veren bir grup Erzurumspor taraftarı antrenman sonrası teknik yönetim ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. Bu arada Teknik Patron Hakan Kutlu'nun "Bir iki güne aramıza katılacağını umut ediyorum" dediği Estrela, henüz kente gelmedi.

Erzurumspor, 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk maçını 13 Ağustos 2023 günü saat 19: 15'de Bandırma Spor ile yapacak. Ancak Kazım Karabekir Stadı'ndaki tamir ve tadilat çalışmalarının akibeti ile alakalı durum netleşmediği için maçın nerede oynanacağı da henüz belli değil. TFF'nin Erzurumspor-Bandırmaspor maçı ile alakalı açıklamasında da stat ile alakalı belirsizliği görmek mümkün. - ERZURUM