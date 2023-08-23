Erzurumspor'un stadyumunda tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor

Erzurumspor'un kendi sahasında maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nda tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, stadyumdaki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Ancak, Erzurumspor'un 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 21:00'da oynayacağı maçın nerede oynanacağı henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı.

1. Lig takımlarından Erzurumspor'un kendi sahasında maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, stadyumdaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bu arada Erzurumspor'un 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 21: 00'da oynayacağı maçın resmi olarak nerede oynanacağı ile alakalı henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapılmadı. - ERZURUM