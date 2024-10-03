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Erzurumspor, Transfer Yasağını Kaldırarak Yeni Bir Döneme Girdi

Erzurumspor, Transfer Yasağını Kaldırarak Yeni Bir Döneme Girdi
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TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor, transfer yasağını kaldırarak 7'si yabancı 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Ahmet Dal, yeni transferlerle birlikte zorlu bir dönemden sonra olumlu bir sürece girdiklerini ifade etti.

TRANSFER yasağını kaldırarak 7'si yabancı 17 futbolcuyla sözleşme imzalayan Erzurumspor'da toplu imza töreni gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, "Geç oldu. 2 yıllık sıkıntılı sancılı dönemin ardından çok şükür fırtınalı ortamdan a gemimizi sağ salim limana yanaştırdık. Bu yıl da kadromuza takviyeler yaparak yeni bir hikayenin arifesindeyiz" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni transferleriyle toplu imza töreni düzenledi. Bir otelin salonunda düzenlenen imza törenine 7'si yabancı 17 futbolcu katıldı. Törende konuşan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, geçtiğimiz sezonun hemen ardından yoğun bir çalışma periyoduna girdiklerini belirterek, transfer yasağının kaldırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu süreçte yanlarında olan Erzurumspor FK Onursal Başkanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile maddi manevi destek olanlara teşekkür eden Başkan Ahmet Dal, "Ne olursa olsun takımın kadrosunun korunması birinci önceliğimiz oldu. oldu. Teknik kadromuz, Hakan Kutlu hocamız başta olmak üzere bu mücadelenin içinde olduğumuz arkadaşlarımızla hemen hızlıca anlaşmamızı yaptık ve takımımızı sezona hazırlanması için kampa aldık. Takıma aynı zamanda takviye yapmamız gerektiğini biliyorduk. Çünkü 1'inci ligin tabiri caizse adeta bir kurtlar sofrası olduğunu biliyorduk. Süper ligden düşen güçlü takımların yanı sıra alt ligden gelen takımlar ve geçen yıl Play-off oynayan takımların içerisinde olduğu ligde barınmak kolay değil. Transfer yasağının ardından takviyelere başladık. Geç oldu. 2 yıllık sıkıntılı sancılı dönemin ardından çok şükür fırtınalı ortamdan gemimizi sağ salim limana yanaştırdık. Bu yıl da kadromuza takviyeler yaparak yeni bir hikayenin arifesindeyiz" diye konuştu.

Erzurumspor'dan 16 futbolcunun ayrıldığını hatırlatan Başkan Dal, yeni dönemde 7'si yabancı 17 futbolcu transfer ettikleri bildirdi. Alt yapılarında yetişen 5 futbolcuyu takımın A kadrosuna dahil ettiklerini kaydeder Başkan Dal, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yaşandığı gün anlaşmaya vardıkları teknik direktör Hakan Kutlu ile uzun soluklu bir çalışma planı içinde olduklarını söyledi. Depremin hasar verdiği Kazım Karabekir Stadyumunda maçlarını oynadıklarını hatırlatan Başkan Dal, Erzurumspor için Dadaşkent semti ile Aziziye ilçesi arasındaki arazide bir stat yapılabileceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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