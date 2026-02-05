Haberler

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, takımının ilk yarıda iyi bir performans sergilediğini belirtti. Fenerbahçe'nin transferleri ve taraftar desteğine de değinen Özbalta, genç oyuncularla kazançlı bir futbol oynamayı hedeflediklerini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, takımının ilk devrede iyi futbol ortaya koyduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, Fenerbahçe'nin transfer sürecine kadrosuna kattığı hamlelere değinerek sözlerine başladı. Sarı-lacivertli ekibin dün akşam İstanbul'a getirdiği Fransız yıldız N'Golo Kante'den bahsederek sözlerini sürdüren Özbalta, "Kariyeri ve kişiliğiyle iyi bir transfer yaptılar. Ligde namağlup gidiyorlar. Taraftarlar şampiyonluk istiyor. Dünkü transferin bugünkü maç için taraftarı heyecanlandırdığını gördük. Bu da bizim için talihsizlik oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının takımına önemli bir destek verdiğinin altını çizen Özbalta, şöyle konuştu:

"Güzel bir zemin, çiseleyen bir hava, futbol için güzel bir akşam vardı. Özellikle ilk yarıda iyi futbol oynadık. Yeri geldiğinde savunmadan pasla, yeri geldiğinde ön taraftaki bloğu topla buluşturarak rakip sahaya geçmeye çalıştık. Bu maçlarda erken gol biraz durumu değiştirebiliyor. Belki 55, 60. dakikada golü bulsaydık, hamleleri daha sonra yapabilirlerdi, kaliteli ayakları 60-65'ten sonra alabilirlerdi. 24-25 oyuncuyu aynı seviyede tutmak istiyoruz. Bugün genç oyuncular ve biraz tecrübeli isimlerle temiz oynamaya çalıştık. Buradan kazanımlarla dönüyoruz. Genç çocukların oynadığı futbolla verdikleri keyifle dönüyoruz. Ligde 2. sıradayız, hedefler büyüdü, pazartesi günü Sakaryaspor'la deplasmanda oynayacağız."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
