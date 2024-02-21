Erzurumspor, son 6 maçta gol yemeden ilerliyor

Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'de çıktığı son 6 maçta kalesinde gol görmedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, ligde son 6 maçta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Hakan Kutlu yönetimindeki mavi-beyazlı takım, ligin ikinci devresinde kalesinde hiç gol görmezken, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Erzurum ekibi, yaptığı son 6 müsabakadan 14 puan çıkardı. Ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 30 puan toplayan Erzurumspor, puan cetvelinde 10. sırada yer alıyor. - ERZURUM