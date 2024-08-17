Üye Girişi
Haberler

Erzurumspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Erzurumspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirme yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Erzurum spor'un MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldiği maç sonrası teknik direktörler değerlendirme yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Erzurum spor FK, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Erzurum spor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ankaragücü biliyorsunuz benim vazgeçilmezim. Hayatımın büyük bir bölümünü geçirdim camia. İnşallah sezon bittiğinde hedefi olacak iki takım. Ulaşacak iki takımdan. Bir tanesi biz, bir tanesi Ankaragücü'dür. Maça döndüğümüzde aslında iyi oyunun ilk yirmi dakikası biraz sıkıntılı başladık. Ankaragücü bize biraz daha üstünlük kurdu. O 20 dakika ama sonra rakibi gördükten sonra oyun için yaptığımız değişikliklerde oyuncularımızın inanılmaz disiplinli bir oyunu vardı. İnanılmaz formalarına, şehirlerine, takımlarına aidiyet duygusu içinde yine oynadılar. Bir sıfırdan sonra girmiş olduğumuz son pasları verebilsek birkaç tane daha gol pozisyonumuz vardı. Bunun yanında Ankara hani ceza sahasına attıkları toplardan başka net bir pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi oynadık. Transferlerimizin uyum süreci de gün geçtikçe daha da katkılı olacak. Bugün de çok büyük katkı yaptılar. Zaman geçtikçe daha da artacak tabii onların katkısı. Yeni gelecek arkadaşlarımız da olacak. Bugüne kadar Başkanımız Ahmet Dal, Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'e göstermiş oldukları çaba için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yine transferleri takıma katacaklarını düşünüyorum. Oyunculara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendi oyuncularımın üçüncü sezonuma girdim inanılmaz bir birliktelik gösteriyorlar. Yani destan yazıyorlar. Hepsi alnından öpülmeyi hak ediyor ama önümüzde çok fazla maç var. O maçlarda da bu isteğinizi bu arzumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün inanılmaz bir destek verdiler bize. Sayıları bugün geçen seneye rağmen neredeyse emen hemen bir katlamışlardı. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamen tribünleri doldurmalarını bekliyorum. Onlara teşekkür ederim." diye konuştu.

"Hakemler kötü yönetim sergiledi"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Erzurum spor'u tebrik ettiğini belirterek, "Biz şehre geldiğimizden beri, otelde olsun, dışarıda olsun, gerçekten çok büyük bir misafirperverlik gördük. Bütün herkese teşekkür ederim. Tabii ki sonra maç aslında beklediğimiz gibi geçti. 5-4-1 bunun neticesinde işte kontralar veya duran toplarla Erzurum spor'un etkinliği vardı. Hem çalıştık hem de görev verdik. Mustafa Yumlu'yla birebir eşleşen oyuncumuzla bir anlık geç kalması tabii ki duran toptan golü yedirdi, sonrasında çözmeye çalıştık. Oyuna hakim olduk ama etkinliğimiz çok fazla değildi. Yani spor anlamında ve üretkenlik anlamında. O konuda biraz daha eksiğimiz oldu. Elbette bunlar düzeltilebilecek şeyler. Sonradan hamle yapacak birkaç tane sakat oyuncumuz ve şu an bizde olmayan birkaç oyuncumuz var. Onlarla bir hamle yapamadık. İşte o genç çocuğumuzu Hasan'a soktuk on numaraya falan. Tabii ki bunlar mazeret değil. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Ama bugün maçın en kötüsü hakemdi. Dördüncü hakemle beraber. ya bir maç bu kadar durdurulmaz. Yani bu kadar oynanmama üzerine hakem bunu yapmaz. Bir hafta önce de hakemi tebrik ettik. Hiçbir kararı bence adil değildi. Yani hele dördüncü hakem diyalogdan uzak. Sadece gardiyan gibi bizi oraya çıkma, buraya çıkma, sakin ol. Ama futbol bu değil ya. Futbolu güzelleştirmek lazım. Hakemlerin en büyük görevi bu. Başarılar diliyorum Erzurumspor adına da devamını diliyorum. Bizde ders alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Ankaragücü Trendyol erzurum Ankara Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title