Erzurumspor Hazırlık Kampını Tamamladı, Özgür Sert Mardin 1969'a Geçti

Erzurumspor Hazırlık Kampını Tamamladı, Özgür Sert Mardin 1969'a Geçti
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Erzurumspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ikinci kamp dönemini tamamladı. Takım, son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra 2 gün izin yaptı. Ayrıca, futbolcu Özgür Sert'in Mardin 1969 Spor'a geçici transferi hakkında açıklama yapıldı.

2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, ikinci hazırlık kamp dönemini tamamladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren mavi-beyazlı takım, son antrenmanını 25 Temmuz 2025 günü gerçekleştirdi ve sonrasında 2 günlük izne ayrıldı. Erzurumspor, 28 Temmuz Pazartesi günü kendi tesislerinde toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Bu arada mavi-beyazlı oyuncu Özgür Sert, Mardin 1969'a gitti. Konu ile ilgili Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Özgür Sert'in geçici transferi konusunda Mardin 1969 Spor'la anlaşmaya varılmıştır. Sevgili Özgür'e ve Mardin 1969 Spor'a başarılar dileriz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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