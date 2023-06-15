Erzurumspor genel kurulu başkan adayı çıkmaması nedeniyle ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü'nün bu günkü genel kurulu, başkanlığına aday çıkmaması nedeniyle ertelendi.

Erzurumspor'un olağan genel kurul için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde hazırlıklar yapıldı ve delegeler salona geldi. Saatler 17.00'yi gösterirken salonda çok az sayıda delegenin ve taraftarın olduğu görüldü. Ancak kulüp yönetimine kimse talipli olmadığı için kongre 25 Haziran 2023 gününe ertelendi. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, daha önce yaptığı açıklamada başkanlığa aday olmayacağını söylemişti, genel kurulda bunu bir kez daha yineleyerek aday olmak isteyenleri genel kurula davet etti.

Zorlu bir süreçten geçti

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında İstanbul'da yapılan son maçta Boluspor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalan ve sezon içinde 3 puanı silinmesine rağmen ligi 39 puanla 13'ncü sırada tamamlayan Erzurumspor FK'yı zor günler bekliyor. Yapılan tespitlerde Kazımkarabekir Stadyumu'nun depreme dayanıklı olmaması nedeniyle uzun süre kendi sahasından uzak kalan Erzurumspor'da aynı zamanda transfer yasağını aşamadı. Bu zorlu şartlara rağmen ligde tutunan mavi-beyazlı takım; sözleşmesi biten oyuncuların durumu, transfer tahtasının kapalı olması, takımın maddi sorunları ve borçları, kulüp yönetimine kimsenin talip olmaması gibi çıkmazlarla karşı karşıya kalmış durumda.

"Erzurumspor ortada kalmaz"

25 Haziran 2023 gününe ertelenen genel kurulda bir konuşma yapan Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, yaşanan süreçlerin kimseyi umutsuzluğa sevk etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Biliyoruz Erzurumspor sevdalıları endişeli. Ama Erzurumspor ne ortada kalır ne de sahipsiz. Yaşadığımız bir süreçtir. Sosyal medyada ya da bazı yerlerde açıklama yapılarak Erzurumspor'a talip olunmaz. Başkanlık için aday olmakta kulübe talip olmakta genel kurulda olur. Gelirsiniz burada er meydanına çıkarsınız. Delegenin karşısında çıkarsınız. Sağda solda reklamını yapanları ve Erzurumspor'u bu amaçları için kullananlara asla inanmayın. Taraftarımız onlara fırsat vermesin. Erzurumspor büyük bir camiadır ve hedefleri vardır. Ben de bu kulübün her zaman hizmetkarıyım. Herkese değerli katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM