Erzurumspor FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Erzurumspor FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu için kendi tesislerinde yeni teknik direktör Serkan Özbalta ile antrenmanlara başladı. Takımın moralleri yüksek ve Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi'nde sezon hazırlıkları sürüyor.

Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.

Lig hazırlıklarını yeni teknik direktör Serkan Özbalta ile başlayan mavi-beyazlı takımda moraller yerinde. Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi'nde sezona hazırlanacak olan Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Camiamıza ve tüm kulüplere hayırlı olmasını diliyoruz" denildi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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