Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 2-2 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, oyuncuların maçı kazanma adına büyük mücadele verdiğini söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun başlarında atılan golle sevindiklerini ancak devre arasına 1-1 berabere gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bu durumun üzüncü olduğunu ifade eden Özbalta, şunları söyledi:

"Defansın arkasına atılan bir top talihsiz şekilde beklenmedik bir gol oldu. 2-1 yenik duruma gelince de oyuncular demoralize oldu. 6-7 dakika boyunca oyuna tekrar ortak yapmak, yaptıktan sonra da maçı kazanmak adına baya bir efor sarf edildi. 2-2'yi yakaladıktan sonra iki takım için de giden gelen bir müsabaka oldu. Üretkenlik açısından, maçı daha fazla isteme açısından son 15-20 dakikalık bölümünde oyuncular daha iştahlılardı. Son saniyede gelen fırsatı değerlendiremedik ama en çok oyuncular gol atmak ister ve onlara güvenimiz sonsuz. Kalan maçlarda yapmamız gereken puanları alıp sezon sonunda da ilk 7'nin içinde olma düşüncemiz devam edecek."

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz da keyifli bir maç oynadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası zorlu bir deplasman ve Erzurumspor bu ligin en iyi takımlarında. İçeride namağlup bir takım. 1-0'dan geri dönmek bizim için değerliydi çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu bizi zorladı. Değişikliklerde de biraz geç kaldık. 3. golü bulabilir, rahatlayabilirdik ama son dakikalarda istemediğimiz bir gol oldu ve 2-2 berabere bitti. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Son iki maçımızı da galibiyetle kapatıp üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz."