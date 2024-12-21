Erzurumspor FK ve Sakaryaspor Sıfır Sıfır Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, ev sahibi olduğu maçta Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takımın da etkili bir performans sergilemesine rağmen gol sesi çıkmadı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Yusuf Susuz, Emre Doğu
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Sefa Akgün, Mamba (Dk. 83 Koray Kılınç), Gıorbelidze, Roshı, Azubuıke, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 38 Furkan Özhan), Teklıc
Sakaryaspor : Szumsk, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Dk. 81 Muhammed Ertürk), Aabıd (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Saint Louis), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Totre, Mamadou (Dk. 69 Volkan Egri), Sımon
Sarı kartlar: Dk. 41. Streli Mamba, (Erzurumspor FK), Dk. 68 Simon ( Sakaryaspor )
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 0 - 0 berabere kaldı.