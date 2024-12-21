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Erzurumspor FK ve Sakaryaspor Sıfır Sıfır Berabere Kaldı

Erzurumspor FK ve Sakaryaspor Sıfır Sıfır Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, ev sahibi olduğu maçta Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takımın da etkili bir performans sergilemesine rağmen gol sesi çıkmadı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Yusuf Susuz, Emre Doğu

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Sefa Akgün, Mamba (Dk. 83 Koray Kılınç), Gıorbelidze, Roshı, Azubuıke, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 38 Furkan Özhan), Teklıc

Sakaryaspor : Szumsk, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Dk. 81 Muhammed Ertürk), Aabıd (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Saint Louis), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Totre, Mamadou (Dk. 69 Volkan Egri), Sımon

Sarı kartlar: Dk. 41. Streli Mamba, (Erzurumspor FK), Dk. 68 Simon ( Sakaryaspor )

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 0 - 0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
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