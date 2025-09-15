Haberler

Erzurumspor FK ve Sakaryaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçta taraftara kapalı maraton tribünlerinde Filistin'e destek mesajları yer aldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Harun Reşit Güngör

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 63 Murat Cem Akpınar), Eren Tozlu (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 90 Muhammed Furkan Özhan) Mustafa Fettahoğlu (Dk. 63 Martın Rodriguez)

Sakaryaspor : Szumski, Sadık Çiftpınar (Dk. 84 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir (Dk. 68 Burak Altıparmak), Kakuta (Dk. 84 Eren Erdoğan), Akuazaoku (Dk. 59 Emre Demir), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Kolovetsios, Vukovic, Burak Çoban, Caner Erkin

Sarı Kartlar: Dk. 25 Giorbelidze, Dk. 68 Orhan Ovacıkılı, Dk. 90+4 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK) Dk.6 Salih Dursun, Dk. 45+3 Vukovic, Dk. 87 Emre Demir (Sakaryaspor)

Goller: Dk. 69 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 76 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçı 1-1 eşitlikle bitti.

Karşılaşmada taraftara kapalı maraton tiribünlerinde "Filistin yalnız değildir" ve " Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankartlar yer aldı, reklam panolarında ise "soykırıma hayır, Filistin'in yanındayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Spor
