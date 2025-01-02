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Erzurumspor FK, Ümraniyespor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Erzurumspor FK, Ümraniyespor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Erzurumspor FK, Ümraniyespor ile oynayacağı zorlu maç için Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, antrenmanı ziyaret etti ve futbolcularla sohbet etti. Ayrıca, takım arkadaşları Mustafa Fettahoğlu'nun doğum gününü de kutladı.

Erzurumspor FK'da hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Ligde aldığı 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet ve 29 puanla dördüncü sırada bulunan Erzurumspor FK, 5 Ocak 2025 Pazar günü İstanbul'da karşılaşacağı Ümraniyespor ile zorlu bir maç yapacak.

Mavi-beyazlı takımın Başkanı Ahmet Dal, Antalya'da yapılan kampa katıldı. Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "Bir dizi temaslar için Antalya'ya gelen kulüp başkanımız, takımımızın antrenmanını ziyaret ederek, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve futbolcularımızla bir süre sohbet etti. Antrenman sonrası geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren kıymetli başkanımızın doğum gününü kutladık. Bir kez daha değerli Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal'ın doğum gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyoruz" denildi.

Bu arada antrenman öncesi takım arkadaşları Mustafa Fettahoğlu'nun doğum gününü kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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