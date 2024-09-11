Üye Girişi
Haberler

Erzurumspor FK, Trabzonspor'dan Tonio Teklic'i transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, Trabzonspor'dan Hırvat futbolcu Tonio Teklic'i 1 yıllık kiralık sözleşmeyle transfer etti. Transferle ilgili hazırlanan video büyük ilgi gördü.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Trabzonspor'dan Hırvat futbolcu Tonio Teklic'i renklerine bağladı.

Mavi-beyazlı takımda transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, son olarak Trabzonspor'dan Tonio Teklic ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Teklic'in, Erzurumspor FK'ya transferi ile ilgili hazırlanan videosu ise büyük ilgi gördü. Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda 25 yaşındaki futbolcu, milli atıcı Yusuf Dikeç'in pozunu verdi. Tek eli cebinde soğukkanlı tavrı ve okuma gözlükleriyle atış yaparak Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli Dikeç'ten esinlenerek hazırlanan videoda, Tonio Teklic'in hedefi 25'ten vurduğu vurgulandı.

Tonio Teklic için bir de doğum günü kutlaması yapıldı. Erzurumspor FK tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün antrenman öncesi futbolcumuz Tonio Teklic'in doğum gününü kutladık. Bir kez daha futbolcumuzun yeni yaşını kutluyor, şanlı formamız altında sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor erzurum Güncel Futbol Spor

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title