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Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor maçı Giresun'da oynanacak

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in ilk hastasındaki Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor maçının Giresun'da oynanacağı bildirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maçın Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılan çalışmaların yetişememesi nedeniyle Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacağı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in ilk hastasındaki Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor maçının Giresun'da oynanacağı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de Bandırmaspor ile oynayacağımız müsabaka, Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılan çalışmaların ilk maça yetişememesi sonucu, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacaktır." denildi.

Açıklamada, Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'e ve her iki camiaya desteklerinden ötürü teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor

Erzurumspor Kulübü Trendyol Giresun Spor Haberler

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