Erzurumspor FK Teknik Direktörü Özbalta'nın Hakem Eleştirisi: '15 Faulün 14'ü Rakibe Çalındı'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Erzurum spor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Her ne olursa olsun bahane aramamak için 1-0'ı öyle veya böyle korumak lazımdı. Ama şunu söylemeden de geçemiyorum. 15 tane faulün 14'ü rakibe çalındı." dedi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı erken gol bulduklarını, devre arasında oyuncularına oyun ritmini artırmaları gerektiğini söylediğini ve oyuncularının son ana kadar bunu yerine getirdiğini belirterek, "Son bölüme girdiğimizde artık o golü atamadıktan sonra tabii ki iyi savunma yapmamız gerekiyordu ki savunmayı da yapıyorduk. Rakip takım son 10-12 dakikalık bölümde topla tabii ki oynayacaktı. Artık 1-0 öndeydik. Biz ikinci golü arayacaktık. Onlar da oynayacaktı çünkü artık maç gidiyor. O dönemde de iyi savunma yapmamız gerekiyordu ki onu da penaltı pozisyonuna kadar bence iyi yaptık. Hiç tehlikeli bir tane bile atak ben hatırlamıyorum." dedi.

Hakem kararlarını da eleştiren Özbalta, "Her ne olursa olsun bahane aramamak için 1-0'ı öyle veya böyle korumak lazımdı. Ama şunu söylemeden de geçemiyorum. 15 tane faulün 14'ü rakibe çalındı. Bunu unutmayın. Orta sahada ikinci yarı bize faul yapıldı, avantaj kesildi. İnanın penaltıdan önemli benim için o avantaj pozisyonu. Üç tane Keçiörenli orta saha oyuncusu oyundan düşmüş, savunmayla karşı karşıya kalacağız. Sarı kartın acelesi yok. Dünya iyisi bir insan ama inanılmaz formsuzlardı bugün." diye konuştu.

İç sahada önemli bir avantajı kaybettikleri için üzgün olduklarını aktaran Özbalta, büyük bütçelere sahip takımlar karşısında oynadıklarının altını çizdi.

Özbalta'dan taraftara sitem

Bazı taraftarlara ise sitem eden Özbalta, şunları söyledi:

"Ülkede hem spor anlamında hem de insanların duygu ve düşüncelerinde aşırı olumsuz coşkular görebiliyoruz. Her yerde görebiliyoruz. Bunlar kimi rant, kimi menfaat, kimi maalesef bulunduğumuz dünyanın bizi değiştirmesinden hal, örf adetlerimizi kaybetmemizden dolayı. Maalesef karşı taraftaki insanların aileleri ve duyguları olduğunu düşünmeden, empati yapmadan her şeyi söyleyebilme imkanını insanlar kendilerinde bulabiliyorlar. Bu çok çok üzücü."

Teknik adamlıkta 8. yılını bitirdiğini ve 13 yıl profesyonel futbol oynadığını da hatırlatan Özbalta, "Kulübümün hiçbir payesine halel getirmeden helalle çalışıyoruz. Çocuklarımın boğazından bir lokma haram geçmeden çalışıyoruz. Bize kızanlar, bizi tasvip etmeyenler, ağır hakaretler edenler bunu bilsinler." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına teşekkür eden Özbalta, istifa sorusuna ise, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Allah'a şükürler olsun işimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. 7 maçta 13 puanı olan bir futbol kulübünden bahsediyoruz." dedi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay ise iyi bir oyun olduğunu belirterek, "Topa sahip olma oyununu, pas yüzdesi fazla olan bir rakiple oynadık. Bunu çok iyi yapıyorlar. Ama biz de bu ligin ikili mücadelesi en iyi olan takımız. Maç öncesi yaptığımız analiz karşılık verdi. İki takım da iyi mücadelenin sonucunda birer puan aldı. Ama özellikle Serkan Hoca'nın sahaya kattığı değerle, rakip takım, analiz ettiğimizden, fazlasını saha içinde uyguladı. O yüzden birazcık maçın başında bocaladık. Ciddi anlamda saha içinde organizasyonu fazla olan bir hoca. O yüzden birazcık zorlandık ama sonrasında tedbirimizi aldık. Tedbiri aldıktan sonra da mücadelemizle beraber ikinci yarı, oyuna ortak olduk." diye konuştu.