Erzurumspor FK Teknik Direktörü Özbalta'dan Amed Maçı Açıklamaları

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, ligin 2. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacakları maça ilişkin, "Bizler için her müsabaka, her maç 3 puan." dedi.

Serkan Özbalta, düzenlendiği basın toplantısında her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi.

Hazırlık döneminin iyi geçtiğini ve Sivasspor maçında aldıkları galibiyetle lige iyi başladıklarını ifade eden Özbalta, "Gol yemeden kazandığımız maç Erzurum'u taraftarlarımızı ve bizleri mutlu etti. İlk maçlar genelde zor olur. Ligin ve oyun yapılarının oturması, yeni gelen oyuncuların şehre ve oynatmak istediğimiz düzene adapte olmaları zaman alabiliyor. Hazırlık maçlarımız, eksiklerimizi görmek ve yeni düzene alışabilmeleri açısından iyi oldu." diye konuştu.

Özbalta, oyun düzeninin oturması için bir kaç haftanın geçmesi gerektiğini işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi oyun düzeni olursa olsun ilk 4-5 haftayı bütün takımların geçirmesi gerekiyor. Yapımız gereği sözlerimizin arkasında boğulmak ve kimseye hayal satmak istemeyiz. Çok hızlı adapte olmak için çaba harcayan değerli bir oyuncu gurubum var. 4-5 hafta sonra da eksikler olacaktır ama bu sadece bizler için değil bütün takımlar için hatta Süper Lig'deki en ciddi takımlarda da devam eder. 4-5 hafta sonrasında ise maç temposunu yakalama beklentim var."

Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacakları maçın diğer maçlardan bir farkının olmayacağını ifade eden Özbalta, "Bizler için her müsabaka, her maç 3 puan. Sivasspor maçı da Amed maçı da 3 puan. Diğer müsabakalardan çok çok farklı bir müsabaka değil. Sahanın içinde biz futbol oynuyoruz bizlerin çok çok daha aklı selim şekilde davranması gerekiyor. Bizler oyuncularımızın oynadıkları oyunla, fiziksel değerlerini yukarı çekip zihinsel anlamda içeride veya dışarıda her takıma karşı aynı mücadeleyi göstermeleri gerektiğini söylüyoruz. Her takıma karşı maç kazanabilecekleri telkininde bulunuyoruz. Bu oyunu da o seviyeye getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu