Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Rakiplerimiz zorlu bir fikstürle başladık

- Ağaçe: "2 deplasman ve iç sahada 7 puan aldık"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Ercan Ağaçe maç sonu yaptığı açıklamada, 3 hafta, 2 deplasman ve iç sahada 7 puan aldıklarını ve lige yeni çıkmış bir takım için gayet iyi bir puan olduğunu belirtti.

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Ercan Ağaçe, Erzurumspor FK maçı sonrası açıklamada bulundu. Ağaçe açıklamasında, "Tabii ki iç sahada oynadığımız Erzurumspor maçını galibiyetle bitirmek isterdik ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Hafta içi yaptığımız çalışmalarda, gösterdiğimiz analizlerde her şey bugün karşımıza çıktı. Bunları hem izleyerek hem de sahada uygulayarak çok çalıştık. Bu akşam da çalıştığımız şeylerin hemen hemen hepsi çıktı. Fakat uygulamada bazı eksikliklerimiz oldu. Bunun da sonuca yansıtamadık. Özellikle ilk yarıda biraz tutuk başladık. Kanatlara oyunu çabuk yaymaya çalıştık. Kanatlara çabuk indiğimizde birkaç pozisyona girdik, bunları da sonuçlandıramadık. Dediğim gibi çalıştığımız her şey çıktı ama ofansif anlamda uygulamada biraz daha çalışmamız gerekiyor. Her şeye rağmen oyuncularım bugün sonuna kadar, son dakikaya kadar mücadele ettiler. Kazanma azmi ile mücadele ettiler. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tabii ki galip bitirmek isterdik, milli araya galibiyetle girmek isterdik, bunu yapamadık, başaramadık. Milli ara bizim için biraz daha iyi olacak. Eksiklerimizi, yapabileceğimiz bazı şeyleri Zafer hocamız da geldiğinde daha iyi şeyleri yapabileceğimize inanıyoruz. Daha çok çalışacağız. Milli aradan sonra daha iyi bir başlangıçla Urfaspor'u layık olduğu yerlere taşımaya çalışacağız. Dediğim gibi 3 hafta, 2 deplasman ve iç sahada 7 puan aldık. Lige yeni çıkmış bir takım için gayet iyi bir puandı. Tabii bugün de kazanmak istiyorduk, olmadı. Dediğim gibi oyuncularımın mücadelesinden, azminden çok memnunum. Daha çok çalışıp Urfaspor'u daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız inşallah" diye konuştu.