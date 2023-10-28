Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Bu mücadeleyi sezon sonuna kadar devam ettireceğiz

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Tuzlaspor maçında daha çok pozisyona girdiklerini ve gol arayan taraf olduklarını belirterek, mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı mesajı da verdi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçta daha çok pozisyona giren ve gol arayan tarafın kendileri olduğunu söyleyerek, "Bu mücadeleyi sezon sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşan Erzurumspor FK, sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "İki takım oyuncuları da bugün gereken mücadeleyi gösterdi. Maçın genelinde daha çok pozisyona giren taraf bizdik. Geçtiğimiz hafta da hak etmediğimiz bir galibiyet almıştık. Bugün de maç içinde bence penaltımız verilmedi. Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Bu mücadeleyi sezon sonuna kadar devam ettireceğiz. Erzurum halkını gururlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı mesajı da veren Teknik direktör Hakan Kutlu, "Yarın Türk halkı içi çok önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Coşku ile kutlayacağız. Bende yarın Ankara'da olacağım. Erzurum da Cumhuriyetin temelinin atıldığı şehirlerden bir tanesi. Biz kulüp olarak bu yıl 100. Yıl forması giyen ilk takımız. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarına minnettarız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL