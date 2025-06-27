Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile Sözleşme İmzaladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Özbalta, çalışmalarına başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, önceki günlerde prensip anlaşmasına varılan Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve ekibine hoş geldin diyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kulüp başkanı Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde bir araya gelen Özbalta, sözleşmeyi imzalayarak çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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