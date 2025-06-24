Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile Anlaştı

Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile Anlaştı
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1 Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile prensipte anlaştığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Özbalta'yı karşıladı.

1 Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Hakan Kutlu'dan sonra teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Mavi-beyazlı takım, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, "Erzurumsporumuza hoş geldin Serkan Özbalta! Kulübümüz deneyimli teknik direktör Serkan Özbalta'yla prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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