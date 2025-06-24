Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile Anlaştı
1 Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile prensipte anlaştığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Özbalta'yı karşıladı.
1 Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Hakan Kutlu'dan sonra teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile prensipte anlaştığını açıkladı.
Mavi-beyazlı takım, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, "Erzurumsporumuza hoş geldin Serkan Özbalta! Kulübümüz deneyimli teknik direktör Serkan Özbalta'yla prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor