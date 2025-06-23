Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşması sağladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşması sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile bir süre önce yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
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