Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'da teknik direktör Hakan Kutlu, şanssız bir gün yaşadıklarını ve yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'da teknik direktör Hakan Kutlu, şanssız bir gün yaşadıklarını ve yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Kutlu, 2 takım adına da gidip gelen bir 90 dakika olduğunu belirterek, "İlk yarıda 3 pozisyonumuz vardı, Sakaryaspor'un da pozisyonları vardı. İkinci yarı, golü atanın kazanacağı bir maç görüntüsü vardı. Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Kazanarak rakiplerimizle farkı 5'e çıkarmak istiyorduk. Şu anda 2 puan fark var ve Gençlerbirliği'yle önemli bir maça çıkacağız. Kalan 3 maçta galibiyetler alıp bu ligde devam edeceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Şanssız bir gündü, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik." diye konuştu.

Kutlu, 7 Mayıs Pazar günü Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, bu karşılaşmayı kazanıp yola devam etmek istediklerini dile getirdi.