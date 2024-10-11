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Erzurumspor FK, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Erzurumspor FK, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 5 günlük izinden sonra Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Şu anda 15 puanla ligde üçüncü sırada yer alan takım, futbolcuların moralinin yüksek olduğu bir ortamda çalışmalara başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 5 günlük izin sonrası Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.

1. Lig'de oynadığı 8 maçta aldığı 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinde 15 puan ile üçüncü sırada yer alan Erzurumspor FK, 20 Ekim tarihinde deplasmanında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. 5 günlük izinden sonra bir araya gelen futbolcuların morallerinin yerinde olduğu dikkat çekerken, Başkan Ahmet Dal da antrenmanda Teknik Direktör Hakan Kutlu ile sohbet etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Pendikspor Trendyol erzurum

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