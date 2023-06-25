Erzurumspor FK'nin genel kurulu ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin genel kurulunun ertelendiği bildirildi. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, genel kurulun yapılacağı tarih, yer ve saat bilgisinin ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.