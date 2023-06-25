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Erzurumspor FK'nin genel kurulu ertelendi

Erzurumspor FK'nin genel kurulu ertelendi

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin genel kurulunun ertelendiği bildirildi. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, genel kurulun yapılacağı tarih, yer ve saat bilgisinin ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin genel kurulunun ertelendiği bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, genel kurulun yapılacağı tarih, yer ve saat bilgisinin ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Spor

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