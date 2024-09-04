Erzurumspor FK, milli arada hazırlık maçı yapacak

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK'da, milli maçlardan dolayı lige verilen arada oyunculara 3 gün izin verilmişti. Erzurum ekibi, 5 Eylül'de top başı yapacak.

Trendyol 1. Lig'de aldığı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinin 6. sırasında yer alan Erzurumspor FK, 5. haftada deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi lige verilen arayı değerlendirerek 8 Eylül Pazar günü hazırlık maçı yapacak.

Ligin 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u, Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırlayan Erzurumspor, rakibini 3-0'la geçmişti.

Liglere verilen milli arada 3 günlük izin yapacak olan Erzurumspor FK, 5 Eylül Perşembe günü tesislerinde saat 17.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - ERZURUM