Erzurumspor FK, Manisa FK'ya mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında, sahasında Manisa FK'ye 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, maçı kazanmak istediklerini, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında, sahasında Manisa FK'ye 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, maçı kazanmak istediklerini, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında oyuna girmekte sıkıntı yaşadıklarını, 15-20 dakika iyi bir görüntü veremediklerini ifade etti.

Bu sürede Manisa FK'nin kendilerinden daha üstün göründüğünü dile getiren Kutlu, "15-20 dakikadan sonra gerçekten oyuncularım sahanın tek hakimi oldular. Geriye kalan 60-65 dakikalık bölümde rakibe hiç pozisyon vermedik." dedi.

Kutlu, ikinci yarıda kanat akımından gelen tek pozisyonun Manisa FK adına golle sonuçlandığını belirterek şunları söyledi:

"Çok sayıda pozisyon girişimimiz ve pozisyonumuz vardı. Son vuruşlarda ve paslarda ve final paslarında etkili olamadık. Özellikle maçın ikinci yarısında ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptık. Mağlubiyet çok üzücü ama ortaya konulan oyun, mücadele, istek ve arzu... bu mağlubiyetten sonraki maçlarda galibiyet getireceğine inanıyorum. Kazanmak istiyorduk, mağlup olduğumuz için çok üzgünüz."

Kamp periyodunda geç toplandıklarını ve süre gerektiğini ifade eden Kutlu, milli maç arasından sonra daha da üzerine koyarak giden bir takım olacaklarını düşündüğünü dile getirdi.

Kutlu, uzun bir aradan sonra kendi taraftarları önünde oynadıklarına işaret ederek, "Taraftarımız 90 dakika ve maç bittiğinde bile takımı alkışladılar. Önemli bir destek verdiler. Kazanmak istiyorduk ama bugüne nasip değilmiş. Onlar bu desteği sürdürsünler, bu takım yener ve yenilir ama sonuna kadar formasını ıslatıp son damlasına kadar mücadele eder. Onların da desteği bizim isteğimizi ve arzumuzu sürdürmemizde çok önemli." dedi.

"Tek antrenmanla bu maça hazırlandık"

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da Erzurumspor'un uzun zaman sonra kendi sahasında oynamasının büyük bir motivasyon kaynağı olacağını düşündüklerini belirterek, "Bizler için de maçın oynanacağı stadyum bir hafta öncesinde belli oldu. Çok belirsizdi ve seyahat planını son 10 dakikada yaptık. Çok zorlu şartlarda geldik. 2 gündür antrenman yapmıyoruz. Yani tek antrenmanla bu maça hazırlandık." diye konuştu.

Erzurumspor deplasmanının her zaman zor bir deplasman olduğunu söyleyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Çünkü coğrafyası gereği yüksek irtifa, gelen takımları zorlayan bir atmosferi var. Erzurumspor takımı her ne olursa olsun bu tarz, böyle final maçı gibi maçları oynamayı bilen pek çok oyuncudan oluşan bir takım. Korner vuruşu, taç atışları gibi buralardan gol bulmayı becerebilen bir takım. Bunlara çalışmamıza rağmen buralardan gol yedik. Böylesi zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza sevindirici. Umarım stat tamamıyla hızlı bir şekilde yenilenir ve Erzurumspor takımı da kendi sahasında, kendi seyircilerinin önünde daha coşkulu maçlar oynar."