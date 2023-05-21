Erzurumspor FK ligde kalma sevinci

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin son haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Boluspor karşısında 2-0 galip gelerek ligde kalmayı başardı.

Zorlu ve sıkıntılı bir sezon geçiren Erzurumspor FK, son maçta Boluspor karşısında ilk yarıyı Özgür Sert'in 7. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 47. dakikada Mikhail Rosheuvel'ün golü ile skoru 2-0'a getiren mavi-beyazlı takım rahat bir nefes aldı.

Spor Toto 1. Ligi 39 puan ile 13. sırada bitiren Erzurumspor, böylece önümüzdeki sezonda aynı ligde mücadele etmeye hak kazandı. - ERZURUM