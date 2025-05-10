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Erzurumspor FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek play-off'a yükseldi

Erzurumspor FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek play-off'a yükseldi
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek play-off'a kalmayı başardı. Üst üste gelen galibiyetiyle ligdeki sıralamasını güçlendiren Erzurumspor, Kızılkaya'nın küme düşüşünü kesinleştirdi.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Selim Şenöz, Egemen Savran

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor : Enes Kalyoncu, Fatih Eren, Safa Kınalı (Dk. 65 Mahmut Küçük), Okyere (Dk. 79 Devrim Karpiç), Akabueze (Dk. 79 İbrahim Şenel), Seyit Gazanfer, Muscat, Hakan Erçelik (Dk. 89 Jack Can Karadoğan), Sambou (Dk. 65 Muhammed Fahri Çiftçi), Ogundu, Ali Kerem Bostancı

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Gökhan Akkan, İlkan Sever (Dk. 81 Mamba), Sefa Akgün (Dk. 57 Azubike), Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Dk. 71 Salih Sarıkaya), Mustafa Yumlu, Crociata, Teklic (Dk. 57 Mehmet Taş)

Goller: Dk. 34 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 12 Sambou, Dk. 90 Seyit Gazanfer (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor )

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında ve son haftasında Erzurum FK, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Erzurum FK, ligde play-off'a kalırken Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Spor
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