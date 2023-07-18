Erzurumspor FK İlk Etap Kamp Çalışmalarını Tamamladı
Spor Haberleri
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Azerbaycan takımlarından Sebail FC ile bir hazırlık maçı yapıldı. İkinci etap çalışmaları ise 20 Temmuz'da başlayacak ve 4 hazırlık maçı oynanacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, 6 Temmuz'da kulüp tesislerinde başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını noktaladı.
Hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren Erzurumspor FK, Azerbaycan takımlarından Sebail FC ile bir hazırlık maçı yaptı.
Mavi-beyazlı ekip, aynı merkezde ikinci etap çalışmalarına 20 Temmuz'da başlayacak ve 4 hazırlık maçı oynayacak.