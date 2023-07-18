Erzurumspor FK İlk Etap Kamp Çalışmalarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Azerbaycan takımlarından Sebail FC ile bir hazırlık maçı yapıldı. İkinci etap çalışmaları ise 20 Temmuz'da başlayacak ve 4 hazırlık maçı oynanacak.