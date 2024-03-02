Erzurumspor FK ile Kocaelispor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Mehmet Dura
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Estrela, Alican Özfesli (Dk. 62 Shala), Süleyman Koç, Celal Hanalp, Özgür Sert (Dk. 46 Muhammed Emin Yavaş), Furkan Özhan (Dk. 90+2 Mustafa Gürkan Varlık), Eren Tozlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Dk. 60 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Candeias, Amaral, Kharaishvili, Barış Alıcı (Dk. 78 Sheidaev), Skhirtladze (Dk. 60 Kouakou)
Sarı kartlar: Dk. 51 Yusuf Abdioğlu, Dk. 58 Burak Öksüz (Kocaelispor), Dk. 58 Süleyman Koç, Dk. 58 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.