Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını ayıran 33 yaşındaki hücum oyuncusu Fernando Andrade ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Ahmet Dal da katıldı.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor