Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını ayıran 33 yaşındaki hücum oyuncusu Fernando Andrade ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Ahmet Dal da katıldı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını ayıran 33 yaşındaki hücum oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Erzurumspor tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Ahmet Dal da katıldı.

