Erzurumspor FK, Eminevim Ümraniyespor'u Yenerek Galibiyet Hasretine Son Verdi

Trendyol 1. Lig'de en fazla beraberlik alan ekip konumundaki Erzurumspor FK, ligin 11. haftasında evinde Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi.

Lige Özbelsan Sivasspor galibiyetiyle başlayan mavi-beyazlı ekip, daha sonra çıktığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

En son ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 yenen Erzurum temsilcisi, sonraki 4 maçından da 1-1'lik skorlarla ayrılarak 3 puana hasret kaldı.

Bu hasrete son verip galibiyetle üst sıralara çıkmayı hedefleyen Erzurumspor FK, son olarak ligin 11. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenip 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Geride kalan haftalarda 4 galibiyet 7 beraberlikle ligin yenilgisiz tek takımı olma özelliğini sürdüren Erzurumspor FK, 12. haftada deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçını da kazanıp yoluna devam etmeyi istiyor.

"Oyuncularımıza inancımız, güvenimiz sonsuz"

Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine, kulübün önceki sezonlarda yaşadığı zor şartlardan bugünlere geldiğini söyledi.

Takımın bu zor şartlardan sıyrılarak bulunduğu konuma geldiğini belirten Dal, "Hem borçlarını ödedi, hem tahtasını açtı, hem de yarışına devam ediyor. 11. haftayı geride bıraktık ve Erzurumspor'umuz 4 galibiyet, 7 beraberlikle play-off hattı içinde yoluna devam ediyor." dedi.

Mavi-beyazlı ekibin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu işaret eden Dal, "Bazen istemediğimiz sonuçlar olabiliyor. Özellikle Pendik maçında bir futbol kulübü birkaç senede ancak böyle bir şey yaşayabilirdi. 25 dakikada 3-0 öne geçince takımda rahatlık oldu. Dileriz benzer sonuçlar olmaz. Bazı maçlarda da talihsiz beraberliklerimiz oldu ama yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımıza inancımız, güvenimiz sonsuz. Çünkü başka bir oyun sistemi oynamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ligdeki diğer takımların durumuna da değinen Dal, şöyle devam etti:

"Bu lig zor bir lig. Bu sene özellikle en az 10 tane takımın şampiyonluk parolasıyla lige başladığı bir sezondan bahsediyoruz. Çok ciddi bütçelerle kurulan kadrolar var. Erzurumspor'umuzun kadrosu bu ligin en az bütçeli 5 takımından birisi. Bu, bütçemiz az ona göre hedef belirledik demek değil. Biz ne kadar az bütçeyle ne kadar başarılı oluruz onun hedefini bu sene kendimize belirledik. Herkes şampiyonluk ve oynanan maçlarda çok iyi skorlar bekliyor. Her dakika pozisyona girelim isteniyor ama bu öyle olmuyor. Taraftarlarımızdan isteğim luşturulmaya çalışılan bir oyun planı var. Bu sistemi oturttuğumuzda Allah'ın izniyle takımımız çok daha iyi futbol oynayıp çok daha iyi sonuçlar alacak."

"Futbolcularımıza da öz güven geldi"

Her takımın zaman zaman inişli çıkışlı dönemlerinin olabileceğini anlatan Dal, bazı durumların futbolcuları psikolojik etkilediğini aktararak, şunları söyledi:

"4 hafta üst üste berabere kaldık üstelik aynı skorla. Tabii ki bir futbol takımının zaman zaman bu tür türbülanslara girmesi çok normal. Bazen üst üste maç kazanır, bazen üst üste kaybeder veya berabere kalabilirsiniz. Bu futbolcularda 'yine mi berabere kalacağız, yine mi kazanamayacağız' gibi etki yapıyor. Bu psikoloji futbolcuların maç içinde daha fazla stresle mücadele etmelerine yol açabiliyor. Yaşadığımız kötü günlerden kolay gelmedik ve bu kadrodaki birçok arkadaşımız o günleri yaşadı. Onun için yaşadığımız bu süreç, beraberlikler geçici ki nitekim tabiri caizse Ümraniyespor maçında da şeytanın bacağını kırdık. Futbolcularımıza da öz güven geldi."

Galibiyeti devam ettirmek istediklerini dile getiren Dal, şunları kaydetti:

"İnşallah Hatay maçıyla bu alınan 3 puanı yine galibiyetle tamamlayarak 6 puana çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ondan sonra da ligin özellikle üst sıralarında yer alan çok ciddi bütçelerle kurulmuş takımlarla oynayacağız. Ben inanıyorum ki o maçlarda takım daha fazla konsantre olarak o maçları da iyi tamamlayacak. 4 hafta üst üste beraberliğin üzerinden böyle bir galibiyetin gelmesi bizim de moralimizi yerine getirdi. Futbolcularımızın öz güvenlerini arttırdı. Taraftarlarımız bugüne kadar olduğu gibi bize inansın, güvensinler. Dün olduğu gibi destek versinler. Biz zaten en iyisini, en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz."