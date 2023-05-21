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Erzurumspor FK, Dyorex Boluspor'u 2-0 mağlup etti

Erzurumspor FK, Dyorex Boluspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Ligin son haftasında Erzurumspor FK, Dyorex Boluspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 39'a yükselterek ligde kaldı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Cemil Tunç

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi, Mustafa Yumlu (Dk. 90+1 Yakup Kırtay), Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Özgür Sert (Dk. 88 Ufuk Budak), Batuhan Artarslan (Dk. 69 Estrela), Sefa Akgün (Dk. 69 Shala), Rosheuvel, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Hüseyin Mevlütoğlu)

Dyorex Boluspor : Muhammet Özkan, Oulare (Dk. 86 Tolunay Artuç), Posmac, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Burak Asan (Dk. 86 Muhammed Temel), Abdurrahman Canlı (Dk. 86 Uğurcan Sel), Zahit Çınar, Kerem Ersin (Dk. 77 Rojhat Sağlam), Furkan Demier, Balde (Dk. 77 Erdem Reis)

Goller: Dk. 6 Özgür Sert, Dk. 46 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kerem Ersin, Dk. 14 Abdurrahman Canlı, Dk. 73 Ensar Bilir (Dyorex Boluspor ), Dk. 16 Fırat Şaşi, Dk. 28 Sefa Akgün (Erzurumspor FK)

Spor Toto 1. Ligin son haftasında Erzurumspor FK, Dyorex Boluspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 39'a yükselterek ligde kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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