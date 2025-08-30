Erzurumspor FK Deplasmanda Galip, Teknik Direktör Özbalta'dan Açıklamalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Teknik direktor Serkan Özbalta, galibiyetin değerli olduğunu vurgularken, ligin uzun bir maraton olduğunu söyledi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, değerli bir deplasman galibiyeti aldıklarını dile getirerek, "Mağlubiyet yaşamadık, fakat lig bu sene çok uzun geçecek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Geçen hafta Pendikspor ile oynadığımız maçta ilk yarıda istediklerimizi yapan bir Erzurumspor takımı vardı sahada. Fakat ikinci yarıda bir duraksama oldu. Bunun bazı nedenleri var tabii ama yalnızca teknik nedenler değil. Psikolojik anlamda işi kurtarmamız geren bir müsabakada belki de eksiklerimizi görmemiz açısından çok daha hayırlı bir maç yaşadık. Biz geçen haftadan sonra üzerimizdeki ölü toprağını atıp bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Sarıyer karşısında oyuncularım bu reaksiyonu gösterdiler. Maçtan önce konuştuğumuz gibi, çok isteyen takımın kazanabileceği bir mücadele oldu. İki takımın da taraftarları, maçın daha coşkulu geçmesini sağladılar. İki takım da galibiyeti çok istedi. Ama biz biraz daha net pozisyonlar bulup, iki tanesini de gole çevirerek maçı kazandık. Bizim için yol devam ediyor. Önümüzde milli ara var. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. 4 maç, 8 puan. Hiç de fena değil. Mağlubiyet yaşamadık fakat lig bu sene çok uzun geçecek. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Sporcu kimlikleri oturmuş bir oyuncu grubu ile çalışıyorum. Kaybeden takımlar hiçbir şey kaybetmediler. Kazanan takımlar da bu ivmelerini devam ettirmek zorundalar. Bu galibiyet, şehrimize armağan olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.