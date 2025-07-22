Erzurumspor FK, Defans Oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu Transfer Etti

Erzurumspor FK, Defans Oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 23 yaşındaki defans oyuncusu Amar Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gerxhaliu, Antalyaspor'dan transfer edildi ve kamp kadrosuna katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, defans oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gerxhaliu'nun en son Antalyaspor'da oynadığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kosovalı oyuncu kulüp başkanımız Ahmet Dal'la yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızın kampına katıldı. Gücümüze güç katacağına inandığımız Gerxhaliu'ya hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Talha Koca - Spor
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