Erzurumspor FK'dan TFF'ye Bağımsız İnceleme Talebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bahis yapan hakemlerle ilgili açıklamalarının ardından Erzurumspor FK, Türk futbolunda adaletin sağlanması için tüm kritik müsabakaların bağımsız bir kurulca incelenmesini istedi.

Erzurumspor Futbol Kulübü'nin konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalar, Türk futbolunda uzun süredir konuşulan ama bir türlü somut şekilde ortaya konulamayan büyük bir gerçeği gözler önüne sermiştir.

Profesyonel liglerde görev yapan çok sayıda hakemin bahis hesaplarının bulunduğu, bazılarının binlerce kez bahis oynadığı gerçeği; sadece futbolun değil, emeğin, adaletin ve güvenin de derinden sarsıldığını göstermektedir.

Erzurumspor FK olarak, geçmişte iki kez Süper Lig'den düşmemizde ve son yıllarda sayısız maçta yaşadığımız hakem kararlarının doğrudan sonuçlara etki ettiğini defalarca dile getirdik.

Bugün ortaya çıkan bu tablo, yaşadıklarımızın tesadüf olmadığının en açık göstergesidir.

Bu nedenle;

Soruşturmaya konu olan ilk maçtan itibaren kulübümüzün oynadığı tüm kritik müsabakaların hakem atamaları, kararları ve performanslarının bağımsız bir kurul tarafından titizlikle incelenmesini talep ediyoruz.

Türk futbolunun itibarını yeniden tesis etmek adına, bahis bağlantısı tespit edilen hiçbir hakemin görevde tutulmaması gerektiğine inanıyoruz.

Erzurumspor olarak, temiz futbolun ve adaletin yanındayız.

Artık hiçbir kulübün, hiçbir şehrin emeği masa başında heba edilmemelidir.

Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, Türk futbolunun geleceği adına atılacak her adımın destekçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. - ERZURUM