Üye Girişi
Haberler

Erzurumspor FK, Boluspor'u Deplasmanda Yenerek Tarih Yazdı

Erzurumspor FK, Boluspor'u Deplasmanda Yenerek Tarih Yazdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek deplasmandaki yenilmezlik unvanını sona erdirdi. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Boluspor arasında oynanan müsabakanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Erzurum deplasmanı her zaman zordur. Bunu bilerek geldik. Aldığı 9 puanı içeride kazanmış bir Erzurum takımı. Formda bir Erzurum takımı. Tabii biz de ona göre planlarımızı yaptık. Hava şartlarını iyi kullanan, seyircisi önünde bunu iyi değerlendiren bir Erzurum takımına karşı ilk yarıyı oyunu tutup daha sonra geçişlerle oyunu üç puanı kazanmak istiyorduk. Erzurum takımının golü geldi. Daha sonra ikinci yarı sistem değiştirdik. 5-3-2'den 4-3'e döndük. Kenarları kullanmaya çalıştık ama bunda çok da başarılı olamadık. Daha çok topa sahip olan bir takım olması gerekiyordu. Kendi takımım adına söylüyorum. Tabii ki golden sonra da Erzurum takımı biraz daha savunma ağırlıklı oynadı. Geçiş oyununa dönmeye çalıştı. Erzurum takımını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hakan Kutlu: "Tempolu ve iyi bir oyun sergiledik"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Zorlu bir maça çıktık. Öncesinden belliydi. Boluspor deplasmanda hiç maç kaybetmemiş bir takımdı. İlk mağlubiyetlerini burada bize karşı aldılar. Aslında oyunun ilk 20 dakikasına çok tempolu ve çok iyi oynayarak başladık. Üç dört tane net pozisyonlarımız vardı. Rakibimize hiç pozisyon vermedik ve kalemize yanaştırmadık. Ama özellikle ilk yarının golden sonraki 15 dakikasında biraz Boluspor maçın üstünlüğünü bizden aldı. Oyunun ikinci yarısında yine iyi başladık ve 45 dakika maçı iyi götürdük. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Maçın hakemi için çok bir şey söylemek istemeyeceğim. İnşallah gözlemciler, federasyon değerlendirirler. İyi bir gününde değildi. Yan hakemleri ayrı tutuyorum sadece orta hakem ile ilgili söylüyorum. Oyuncularım gerçekten 10 kişi kalmamıza rağmen iyi oyun çıkarmamıza rağmen bir tane pozisyon vermeden özellikle girdiğimiz üç dört tane pozisyonda maç tamamladık. Dediğim gibi her geçen gün içine koyuyoruz. Bizim açımızdan ben geldiğim günden beri söylüyorum. Bundan sonra hep söyleyeceğim, Erzurum şehrine yakışır bir takım olmaya çalışıyoruz. Oynayan oynamayan, sonradan giren sporcularımızın coşkusunu, mücadelesini görüyorsunuz. İnşallah güzel olacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Boluspor erzurum

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhammet Demir, Eylül 2021'de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin en erken gol Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır? Ay yüzeyine inişle sonuçlanan, insanlı ilk uzay uçuşunun adı nedir? Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır? Lübnan müslüman mı? Lübnan'ın dini ne, hristiyan mı? "Son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? Libero ne demek, Smaçör ne demek, Pivot ne demek, Santrfor ne demek? Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Melbourne'dadır? Hangi adda bir kayısı çeşidi yoktur? Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır?
title