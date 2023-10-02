- Erzurumspor FK - Boluspor maçının ardından

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK'nın Boluspor'u 1-0 mağlup ettiği maç sonrası teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, dört hafta boyunca iyi bir oyun oynadıklarını belirterek, "Maalesef bugün bu iyi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Topa sahip olamadık. Bu yüzden istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Erzurumspor'u tebrik ederim. İnşallah önümüzdeki Göztepe maçında bu maçı telafi ederek daha iyi bir çizgiye girmiş oluruz" dedi.

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, geçen haftaki maçta da oyuncularının galibiyeti hak ettiklerini ancak maçta son dakikada hiç olmayacak talihsizlikle mağlup tamamladıklarını belirterek, "Ama biz geçen haftaki mağlubiyetin ardından aynı oyunu sürdürdüğümüz takdirde önümüzdeki haftalarda Erzurumspor'un ligi çok rahat ve çok güzel bir yerde bitirebileceğini söylemiştik. Bugün geçen haftanın da üzerine konulan bir oyun vardı. Topa daha çok hakim olduk. Zannediyorum tek verdiğimiz pozisyon maçın son dakikasındaki bir yan topta kafa vuruşuydu. Girdiğimiz en az üç dört tane çok net pozisyon vardı. Futbol adına iyi şeyler vardı. Geçen hafta biz yenilirken maçın hakemini tebrik etmiştik. Gerçekten müthiş bir hakem performansı göstermişti. İnanılmaz iyi maç yönetmişti. Buna rağmen maçtan sonra hem sosyal medya hesaplarımızdan hem maçtan sonraki başına maçın hakemi tebrik ettiğimi söylemiştim. Ama ne yazık ki bugünkü hakem için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gerçekten bizim adımıza talihsiz bir maç yönetti. Verilmeyen sarı kartlar, rakibe bize çok kolay verilen sarı kartlar. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok önemli bir futbol ortaya koydular. Üst düzey bir futbol oynadılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi hemen cuma günü oynayacağımız Kocaeli maçına odaklanacağız. Bugün sevineceğiz biraz ama yarından itibaren Kocaeli maçına odaklanacağız. Biz lige başlarken öncelikli hedefimiz iki tane hedef koymuştuk. Transfer açılırsa ilk altı yedi için oynayacak. ya da ilk iki için oynayacak bir takım kurduğumuz takıma göre hedef belirleyecektik. Ama biz bu seneki hedefimiz şu an transfer açılmadığı için söylüyorum. Devre arası farklı gelişmeler olur. Hedefimizi değiştirebiliriz. Ama biz şu anki hedefimiz taraftarımıza güzel futbol seyrettirmek. Terinin son damlasına kadar savaşan mücadele eden bunun yanında futbolun da gereksizliklerini yerine getiren bir takım seyrettirmek. Ama devre arası ki gelişmelerden sonraki süreci o zaman değerlendiririz. Ayrıca bugün yapılan terör girişimini de kınıyorum. Ankara'da meydana gelen terör girişimini kınıyorum, biz bugün Cumhuriyet formasıyla oynadık. Ben buna hem Cumhuriyet forması hem de Atatürk forması diyorum. Farklı bir detay var bu formada. Arkasında Kemal Atatürk'ün imzası var. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz diyor. "diye konuştu.