Erzurumspor FK, Boluspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, Boluspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını hızla devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Adanaspor'a mağlup olan takım, galibiyet arayışında.

Trendyol 1. Lig Takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu oynayacağı Boluspor karşılaşması hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Adanaspor karşısında son dakikalarda kalesinde gördüğü golle maçtan mağlup ayrılan mavi-beyazlı takım bu hafta karşılaşacağı Boluspor hazırlıklarını kendi tesislerinde devam ettiriyor. Erzurumsor ligde aldığı 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ligin 11'in sırasında yer alırken, Boluspor ise puan cetvelinin 13'üncüğ sırasında bulunuyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu, geçmiş maçlardan ders çıkararak yollarına devam edeceklerini belirtti. 7. Haftada Kazım Karabekir Stadı'nda konuk edeceği Boluspor mücadelesine bilenen futbolcular galip gelerek hem Adana'da kaybettiği 3 puanı telafi etmek hem de kendisini taraftarlarına affettirmek istiyor. O

zan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır Sabri Öğe ve Lütfullah Aslan dörtlüsünün yöneteceği Erzurumspor-Boluspor maçı Kazımkarabekir Stadyumu'nda 1 Ekim 2023 tarihinde saat 13: 30'da başlayacak. - ERZURUM