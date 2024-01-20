Erzurumspor FK, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Kürşathan Akın

Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 66 Yakup Kırtay), Ufuk Budak, Süleyman Koç, Batuhan Artarslan (Dk. 81 Sefa Akgün), Özgür Sert (Dk. 72 Alican Özfesli), Furkan Özhan (Dk. 81 Rosheuvel), Eren Tozlu

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Furkan Apaydın (Dk. 87 Ali Eren İyican), Omar Imeri, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ahmet Aslan), Burak Çoban (Dk. 87 Eray Akar), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 80 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+7 Haqı Osman)

Gol: Dk. 90+6 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 51 Omar Imeri ( Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 82 Alican Özfesli, Dk. 90+2 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 90+2 Musah Mohammed (Bordum FK)

Trendyol 1. Ligin 19. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maç öncesi seremonide mavi-beyazlı takımın kaptanı Mustafa Yumlu, kariyerinin 500'üncü maçı olması nedeniyle iki takım oyuncularının koridor oluşturmasıyla sahaya çıktı. Rakip takımın oyuncuları Yumlu'ya çiçek verdi. Kulüp başkanı Ahmet Dal, teknik direktörler Okan Buruk, Burak Yılmaz ve Mehmet Özdilek hazırlanan video ile Yumlu'yu tebrik etti.