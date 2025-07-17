Erzurumspor FK, Benhur Keser ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, yeni transferi Benhur Keser'i 'Bir Dadaş gibi' temalı video ile duyurdu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, videoda takım formasıyla poz vererek 'Bu şehir için, bu takım için savaşmaya geldim' dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, yeni transferi Benhur Keser'i "Bir Dadaş gibi" videosuyla açıkladı.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Benhur Keser'in transferi duyuruldu.

Kentteki tarihi tabyalarda hazırlanan videoda bar kıyafeti ve takımın yeni sezon formasını giyen Benhur, at üstünde poz verdi.

"Benhur Keser Erzurumspor'umuzda" ve "Bir Dadaş gibi" paylaşımlarıyla transferin gerçekleştiği aktarılan videoda Benhur Keser de "Bu şehir için, bu takım için savaşmaya geldim bir Dadaş gibi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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