Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: İyi bir hazırlık dönemi geçirdik

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, teknik heyet ve mevcut kadroyla iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'da Başkan Ahmet Dal, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kazasız, belasız, hayırlı ve başarılı bir sezon geçirmeyi temenni eden Başkan Dal, "Hocamız Hakan Kutlu ve ekibiyle birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu sezon tecrübeli oyuncularımızla gençlerimizin harmanlandığı bir takımla mücadele edeceğiz. Kadroda bulunan 28 oyuncumuzdan tecrübeli ve takımımızın lokomotifi olan oyuncularımızın yanı sıra 17 tanesi de Erzurumspor altyapısından yetişmiş, potansiyelleri yüksek, oynadıkça tecrübe kazanarak uzun yıllar kulübümüzün formasını terletecek, kulübümüzü gururla temsil edecek kardeşlerimiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine tüm futbolcularımıza güveniyor ve inanıyoruz. Taraftarımızdan ve camiamızdan beklentimiz takımımıza, gençlerimize ve teknik kadromuza son dakikaya kadar, son maça kadar destek olmaları. Ülkemizin, Türk Futbolu'nun ve kulübümüzün içerisinden geçtiği şartlar ortadayken, ödeme dengesini ve takvime uygun ödeme yapmayı sağlamak için her türlü imkanı seferber ediyoruz" dedi.

Başta futbolcu maaş ödemeleri olmak üzere, kulüp faaliyet giderlerinin yanı sıra ciddi bir yük olan ve en düşük 300 bin-400 bin TL bandına yükselen ve giderek artan deplasman giderlerinin (uçak-otel) TFF naklen yayın gelirleri karşısında yetersiz kaldığını kaydeden Dal, "Forma sırt sponsorluğu konusunda AFT Otomotiv'le bir yıllık anlaşma sağladık. İlerleyen günlerde forma göğüs, kulüp isim sponsoru vb. sponsorluk görüşmeleri yaparak anlaşma sağladığımız iş birliklerini camiamızla paylaşacağız" diye konuştu.

"Çalışmaları takip ediyoruz"

Kulübün en kısa sürede ertelenen kongresini yapacağını ve yönetimsel anlamda da bu süreci tamamlamış olacağını ifade eden Başkan Ahmet Dal, stadyum konusunda ise, "Stadyum kulübümüzün yetki ve sorumluluğunda olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum. TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileriyle sürekli görüşmeler yaparak, çalışmaların takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu sezon, stadın yenilenmesi sürecinde maçlarımızı Erzurum'da oynamak için kale arkasına alınan ev sahibi ve deplasman takımı soyunma odaları, hakem odaları, ilk yardım odası, doping odası, basın toplantı odası, protokol tribünü, basın tribünü ve diğer gerekli çalışmalar ivedilikle devam etmektedir. TFF tarafından istenen standartlar Proje değişikliğine sebep olmuş, evimizde oynamamız gereken Bandırmaspor karşılaşmasını bu hafta Giresun'da oynamak durumunda kaldığımızı belirtmek istiyorum. Giresunspor Kulübü'ne ev sahipliği için ve Bandırmaspor Kulübü'ne de anlayış gösterdikleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Dal, son olarak; camianın Erzurumspor'la ilgili kulübün resmi hesapları dışında, yönetimin, teknik direktörün basın toplantısı, röportaj, basın açıklaması dışında yapılan, iddia veya duyumdan öte gerçekmiş gibi paylaşılan haberlere ve yorumlara itibar göstermemelerini istedi. - ERZURUM