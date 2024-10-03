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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: 'Başarının Sırrı Kenetlenme ve Sabır'

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: 'Başarının Sırrı Kenetlenme ve Sabır'
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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, başarılarının temelinde kenetlenme, mücadele ve sabır olduğunu belirtti. Transfer tahtasının kapalı olduğu dönemdeki zorlukları birlik ve dayanışma ile aştıklarını vurguladı. Ayrıca, altyapıya önem vererek kulübü geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, yaptığı açıklamada başarılarının sırrının kenetlenme, mücadele ve sabırdan geçtiğini söyledi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, yeni transferlerin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Transfer tahtasının kapalı olduğu dönemlerde ve sonrasında yaşanan zorlukları birlik ve beraberlik ile aştıklarını vurgulayan Başkan Dal, "Kenetlenme, mücadele ve sabır. Başarımızın sırrı bunlarda saklı. Hocamız Hakan Kutlu ve oyuncularımız tüm sıkıntılara ve çıkmazlara rağmen sabırla bekledi ve mücadele ettiler. Nihayetinde zor günleri aşarak buralara kadar geldik. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Bizim için ahde vefa önemli. Bu manada kimseye haksızlık yapmadık ve yapmayacağız. Özellikle altyapıya önem vererek kulübümüzü geleceğe taşımanın planlamalarını yapıyoruz" dedi.

Mavi-beyazlı takımın Başkanı Ahmet Dal, zorlu ve çekişmeli bir ligde mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Bu sezonun başında, transfer yasağının da kaldırılmasıyla 17 transfere imza atarken 16 oyuncumuzla yollarımız ayırdık. 30 dosyayı çözerek taraftarımızın ve camiamızın beklentilerini yerine getirdik. Hep birlikte ve el birliği ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bize güvenenlerin emeklerini boşa çıkarmayacağız. Bu arada statla alakalı sorunumuzun da bir an önce çözüme bağlanması elzemdir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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