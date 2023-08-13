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Erzurumspor FK Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Levent'in ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu defanstan döndü. Dönen topu önünde bulan Soukou'nun şutunda Mustafa Yumlu, kaleye giden topa güçlükle uzaklaştırdı.

48. dakikada Mücahit'in sol kanattan ortasında kale önünde Doğan Can, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Levent'in şutunda top az farkla kalenin üstünde dışarı çıktı.

90+4. dakikada Bandırmaspor ceza sahasında oluşan karambolde Hasan Batuhan'ın vuruşunda Sitoe'ye çarpan top kaleye gitti. 1-1

Stat: Çotanak

Hakemler: Alper Akarsu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran

Erzurumspor: Göktuğ, Orhan (Hüseyin dk. 89), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal, Özgür (Rosheuvel dk. 63), Muhammed Emin (Hasan Batuhan dk. 74), Mustafa Gürkan, Eren Tozlu, Muhammed Furkan

Yedekler: Rıdvan, Yakup, Fırat, Alperen, Furkan, Eren Özdemir, Enes

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Bandırmaspor: Gkelios, Levent, Sergen, Taha, Mücahit, Mulumba (Sitoe dk. 89), Soukou, Doğan Can (Emirhan dk. 80), Mustafa, Metehan (Mervan dk. 80), Djitte (Jozefzoon dk. 63)

Yedekler: Akın, Emre, Aygün, Rahmetullah, Drame, Emir

Teknik Direktör: Erdan Parlatan

Goller: Doğan Can Davas (dk. 48), Edson Sitoe (dk. 90+4 k.k.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Erzurumspor), Michel Mulumba (Bandırmaspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü Doğan Can Trendyol Spor Haberler

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