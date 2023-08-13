Erzurumspor FK Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.