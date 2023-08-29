Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de aldığı 2 puanla 14. sırada yer alıyor. Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklara başlayan takım, antrenmanlarda futbolcuların kondisyon ve psikolojilerini güçlendiriyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde oynadığı 3 maçta aldığı 2 puanla puan cetvelinin 14. sırasında yer alan Erzurumspor, 3 Eylül 2023 günü saat 21: 45'de 11 Nisan Stadyumu'nda karışılacağı Astor Enerji Şanlıurfaspor için hazırlık yapıyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu, Erzurumspor tesislerinde devam eden antrenmanlarda futbolcuların kondisyonla birlikte psikolojin anlamda da güçlendiriyor. - ERZURUM